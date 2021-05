Eestis on uskumatult palju ilmatarku

Eestis leidub kümneid inimesi, kes ei vaata taeva poole üksnes keni pilvi imetledes või kartlikult kõuekõmina lähenemist jälgides – need on ilma-, äikese- ja tormivaatlejad. Ja muidugi torkavad silma ilmatargad ehk peenemalt öeldes amatöörsünoptikud.

Staažikad vaatlejad au sees

Hiljaaegu sattusin lugema artikleid USA vanimatest ilmavaatlejatest. Kujutage ette: 2014. aastal sai Ühendriikide ilmakeskuse NOAA aukirja New Yorgi osariigis tegutsev 101aastane Richard G. Hendrickson, kelle mõõtmiste aegrea pikkus küündis 84 aastani! “Ilmavaatlus on ju nagu kalapüük – põnev iga ilmaga!” kommenteeris mees oma elustiili.

Mis meie kandil vastu panna on? Aga üks amatöörmeteoro­loog, kelle töö on tunnistatud terve ilmajaama vääriliseks ning kelle auks on peetud isegi teaduskonverentse, oli omaaegne Paldiski kohtufoogt Karl Friedrich Kalk. Tema teostas peaaegu 51 aasta jooksul (1835–1885, s.o surmani) linnas ilmavaatlusi. Tema puhul märgitakse alati ära, et Kalk oli tüüpiline tolleaegne vaimuinimene, kes tõsiselt huvitus loodusteadusest, eriti meteoroloogiast.