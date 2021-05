Homseks lubab vihmasagaraid, nädalavahetusel võib tulla äikest ja hoovihma

Neljapäeval Ukraina põhjapiirilt Leedu kohale jõudnud väike osatsüklon jagab kohatisi vihmasagaraid ja tõstab päeva peale tuult. Idatuule tugevamad puhangud küünivad üle Eesti kuni 15 m/s. Sooja on 17–23, meretuulega rannikul kuni 13°.

Reedel ja laupäeval saab Läänemere ääres määravaks Poola kohalt aeglaselt põhja poole tüüriv madalrõhkkond. Eestis on hoovihmad sagedasemad eelkõige päevasel ajal ja suureneb ka äikeseoht. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul, laupäeva õhtuks tuul vaibub. Õhutemperatuur langeb öötundidel 7–12° vahele, päevasel ajal on sooja 14–18°, idapoolsetes regioonides ei ole välistatud ka veidi kõrgemad näidud.

Pühapäeval meelitab õhurõhutõus siia kõrgrõhuharja. Ilm on kohatiste vihmahoogudega ja võrdlemisi nõrga läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 5–10, päeval 13–18°.

Uue nädala esimesel poolel madalrõhkkondade huvi Läänemere maade vastu suureneb taas – vihmapilvede liiklus tiheneb ja on äikeseoht. Tuulelipp käib läbi kõik ilmakaared, kuid tuule kiirus jääb enamasti tagasihoidlikuks. Üksnes äikesepilvede all võib ette tulla äkilisemaid ja jõulisemaid õhusööste. Suurem soe jääb varitsema Venemaale ja sellest oma osa saada on tõenäolisem Eesti idapoolsetel maakondadel.