Juunis tekivad selle aasta esimesed planeediopositsioonid, mis tugevdavad Marsi ja eelkõige Veenuse valgusmõjusid, samuti on 4. ja 23. juunil valgustrigoon. Siiski püsib ilm jahedapoolne, sest Merkuur on terve kuu Sõnni ja Saturn jätkuvalt Kaljukitse maaelemendis. 3. juunil on ka maatrigoon. Sademete vähesuse üle ei peaks kurtma, Marss siseneb juba 8. ja Veenus 25. juunil Vähi vee-elementi, ka Neptuun on Kalade tähtkujus.