Parem laua all kui kuue laua vahel!

SIRJE A. REI kogust

Rebase kavalus

Seda, et rebane suviti kanu varastab, teab küll igaüks, aga et ta talvel ka õhust saaki oskab püüda, võiks siiski enamikule meist uudis olla ja isegi naljakas tunduda.

Üks jahimees jutustas: “See oli möödunud talvel, kui ma sõbra seltsis jahile läksin. Meie pidime ühest sügavast orust üles mäe otsa minema, et sealt siis edasi lagendikule jõuda. Lund oli igal pool palju. Mäe otsas olles märkasime me vareste karja, kes ikka ja jälle ühe koha ümber lendasid.

Teravamalt vaadates nägime me all lume peal üht musta kogu. Me ei teadnud, mis see oli ja arvasime seda esialgu oksahunnikuks. Aga äkki hakkas see kogu liikuma ja me nägime, et see üks rebane oli. Ta läks sammukese edasi, seejuures vaarudes, nagu oleks tal viimane tund käes. Veel mitu korda vankus ta edasi, kuni viimaks küljeli maha langes ja saba ning jalad välja sirutas, justkui oleks ta surnud.

Varesekari, kes niisama näljane oli nagu ka rebane, laskus aina madalamale, ja kui rebane ennast üldse ei liigutanud, lendas üks kõige julgem varestest rebase saba juurde ja hakkas seda nokkima. Et rebane surnud oli, ei liigutanud ta ennast selle nokkimise pärast. Seda nähes sai julgust juurde veel üks vares, kes lendas rebase nina juurde ja tahtis talle nokaga silma lüüa. Aga juba järgmisel hetkel oli ta rebase lõugade vahel ning kui varesekari karjudes ja ehmudes eemale lendas, sörkis rebane oma saagiga metsa äärde ja hakkas einet võtma.”

Siit ka tähelepanelik õpetus inimestele: see, mis te arvate olevat kindel, ei pruugi alati nii olla. Ärge siis laske ennast ninapidi vedada!