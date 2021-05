Kaitseväe ja politsei orkestrite sulgemise plaanis pole miski veel kivisse raiutud

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“See on kogu kultuurivaldkonnale šokk,” ütles Maalehele politseiorkestri direktor Kristiina Veerde. “Väga raske on mingeid sõnu koondada. Nii kaitseväe kui politsei orkestrid on Eesti riigile vajalikud. Me teeme väga olulist tööd – pakume positiivseid emotsioone, aitame kaasa turvatunde loomisele.”

Valitsuses Keskerakonda esindav siseminister Kristian Jaani tegi teisipäeval avalduse, et tuleks mõelda kastist välja ja “üks variant oleks näiteks PPA ja kaitseväe orkestrid liita”.

“Kaitseväe tseremoniaalsed üritused ei jää ära ja paraad ei toimu vaikuses,” teatas omakorda kaitseminister Laanet.

Kristiina Veerde sõnul käis liitmise mõte teisipäevahommikusel kohtumisel peadirektor Vaheriga ka korraks läbi, ent seegi variant tekitaks hulga juriidilisi ja muid küsimusi. “Orkestrid on olemuslikult erinevad. Kaitseväe orkestril on tseremoniaalkohustused, meie orkestri fookus on kontserttegevus. Meil on lai ampluaa, meil on ka bigbänd, svingansambel jne.”

Mis nüüd reaalselt edasi saab, ei oska Veerde öelda. “Oleme avatud mõtetele ja pakkumistele. Oleme pidevas kontaktis politsei juhtkonnaga.”