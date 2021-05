“Mägidoktor” – Kanal 2 uus suhteseriaal

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Sarja "Mägidoktor" peategelane on 40aastane doktor Martin Gruber (Hans Sigl), kes arvas, et ei lähe iial oma Alpides asuvasse kodukülla tagasi. Saatuse tahtel on ta aga sunnitud New Yorgist lahkuma ja oma plaane muutma. Martin asub ametisse kohaliku arstina, ta hoolitseb oma patsientide murede ja vajaduste eest, samal ajal enda eraeluliste probleemidega tegeldes. Suhted tuleb siluda põlgliku vennaga ja tütrega, kelle olemasolust Martinil polnud aimugi.