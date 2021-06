Tuleb tunnistada, et Rankini loodud inspektor John Rebus (nimi tähendab sõna- või piltmõistatust) on sama kuulus kui Mankelli raamatute peategelane inspektor Kurt Wallander. Nagu fännid käivad üle ilma tutvumas Ystadi politseimaja ja Wallanderiga seotud paikadega, nii korraldatakse ka Edinburghis kirjanduslikke jalutuskäike mööda marsruute, mida kasutas Rebus. Turistid teevad palverännakuid kõrtsi, kus too armastab istuda (seal võib kohata ka Rankinit ennast) ning kuulavad playlist’e muusikast, mis kuulsaimale Šotimaa politseinikule meeldib.

Maalehe krimisarja 10 raamatut 1. aprill – Ann Cleeves, "Ronkmust" 15. aprill – Elizabeth George, "Pääsmiseks paljudele" 29. aprill – Dick Francis, "Raami sees" 13. mai – Caroline Graham, "Mõrvad Badger Driftis" 27. mai – Louise Penny, "Vaikelu" 10. juuni – Ian Rankin, "Peitusemäng" 25. juuni – John Grisham, "Aguliadvokaat" 8. juuli – Benjamin Black, "Christine Falls" 22. juuli – Ann Granger, "Ärata surnud" 5. august – Charlaine Harris, "Tõelised mõrvad"

Peegeldab ühiskonna tumedat poolt

Krimi-noir’s (prantsuse keeles “must”) on peategelased ennast põletavad persoonid, kes tegutsevad hallis tsoonis. Puhuti tähendab nende jaoks vale hoopis õiget, sest see viib tulemuseni ehk õigluse võiduni, ning keskkond, kus tegevus käib, peegeldab reaalse ühiskonna tumedat poolt.

Nii nagu kirjandusteadlased kinnitavad, on Šoti ehk Tartan noir’l üks lisanüanss – sealne maailm pole must ega valge, vaid ühtlaselt hall ning peategelane ühtaegu jumal ja saatan. See tulenevat väga selgelt Robert Louise Stevensoni – šotlane temagi – kuulsast kahestunud romaanikangelasest Jekyllist ja Hyde’ist, kes olla Rebuse prototüüp.

Rankin teadis juba nooruses, et temast saab kirjanik ning Edinburghi ülikoolis käies kasvas veendumus, et just krimikirjanik. Paraku ei võtnud lugejad tema loodud inspektor Rebust esimese hooga vastu, sest politseinik, kes poest külmavereliselt leiba ja piima varastab, oli neile liiga harjumatu.