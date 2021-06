Tulekul on kauaoodatud Maalehe reis! Sardiinia – saar, mis kutsub tagasi

Kui ma ülikooli ajal esimest korda Sardiiniasse reisisin, sai mulle otsekohe selgeks, et õhus on tõmme, mis enam lahti ei lase. Kui süveneda saare ajalukku, siis selgub, et seda tõmmet tundis palju varem miljardärist ärimees prints Shah Al Hussaini. Aga Khan IV, kelle suurejoonelistel plaanidel baseerub saare turistlik areng, tänini.