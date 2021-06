Suri tuntud künnimees ja võistluskündja Elmar Veski

1988. aasta septembris peeti Ameerika Ühendriikides Iowa osariigis toimunud 35. maailma künnivõistlustega koos ka rahvusvahelist põllumajandusnäitust. Üleliidulise künnivõistluse võitjatena võtsid sellest külalistena osa ka Elmar Veski ja lätlane Guntas Aboldis. Need kaks meest ja lisaks kaks ameeriklast kündsid tookord demonstratsiooni korras põllule suured tähed: USA – USSR.

Kui Eesti taasiseseisvus ja meie kündjad said hakata võistlejatena osalema kündmise maailmameistrivõistlustel, jõudis Elmar Veski sinna Eestit esindama neljal korral. Esimene kord toimus see 1989. aastal Norras, kus Eesti võistlejad esinesid esmakordselt sini-must-valge lipu all. Eestit esindas ta veel Hollandis, Põhja-Iirimaal ja viimast korda 1992. aastal Hispaanias.