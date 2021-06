Eestil jalka EMile asja ei ole, kuid meil on üliproff jalgpallistuudio juht Aet Süvari

Jah, muidugi pole see karvavõrdki niisugune töö, mida teevad või mäletavad paljud Maalehe lugejad. Esiteks pole Aet üldse maatüdruk. Ja teiseks ei ole see nn linnatöö ka sugugi hõlpsam: kokkulepped ERRi jalgpallistuudio ekspertidega (kaheksat inimest puudutavad kellaajad, kõiksugu muud detailid), kõikide külaliste leidmine (jälle kellaajad, detailid), toimetajate leidmine. Ning siis veel tohutu suur graafik, kuhu see info tööülesannete põhiselt ning loogiliselt ja leitavalt sisse kanda.

Mõneti tundub kõik lihtne – kes siis ei tahaks ekspert või jalgpallistuudio külaline olla –, aga teisalt tuleb arvestada, et on südasuvi: jalgpalli EM kestab 11. juunist 11. juulini. Ning veel tuleb silmas pidada, et kuigi kõik eksperdid ja külalised on kursis või seotud jalgpalliga, ei tunne nad samavõrd teletööd.

24 korda samad küsimused





Põnev ju jälgida, kuidas üht värvi särkides seltskond ajab palli ühte, teist värvi särkides seltskond jällegi teise väravasse. Siit edasi läheb aga keerulisemaks.

See oli Aeda EMi üks külg. Teine külg on sisuline ehk kõigi 24 turniiril osaleva meeskonnaga tuttavaks saamine. Igaühe võtab Aet nii-öelda pulkadeks lahti: mis on tiimi taktika, milliseid lahendusi võib oodata treenerilt. Ning lisaks veel mängijad. Loomulikult on ju rohkem teada-tuntud meeskondi, treenereid ja pallureid, aga stuudiot juhtides tuleb teada ja tunda kõiki piisaval tasemel. Jah, mängu Aet ju otseselt ei kommenteeri, aga teemad räägitakse ajatundjatega läbi. Ka telepublik koosneb kõvadest ja veel kõvematest asjatundjatest!

Nüüdseks on see kõik muidugi juba tehtud ja algavad tööpäevad, mis Aet Süvari jaoks on siiski pigem pidupäevad. On ju õige jalgpall lõbu, meelelahutus.