Kadarbiku talu peremees: kui nii edasi läheb, pole meil kümne aasta pärast kohalikku porgandit ega kapsast

„Minu prognoos on, et kümne aasta pärast Eestis enam köögvilja ei kasvatata, sest turustamine on niivõrd raske. Mitte seetõttu, et ei saa kaubast lahti, vaid et kauba eest ei maksta raha,“ teatas Ants Pak Maalehele.

Ehkki tuntud köögiviljakasvataja on oma ettevõtmised ja igapäevase majandamise usaldanud oma poegadele, valutab ta ikka südant köögiviljanduse tuleviku pärast.