Ilm täna: Lõuna-Eesti sai äikesehoiatuse, kolmes piirkonnas ohtlikult kõrge UV indeks

Seetõttu on riiklik ilmateenistus andnud kuues maakonnas ka esimese taseme tormihoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Hoiatus kehtib Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonna kohta.



Üldiselt on Eestis täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandri sisealadel areneb mitmel pool hoovihmapilvi, pärastlõunal võib olla kohati äikest. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 m/s, äikese ajal on tugevamate tuuleiilide oht. Õhutemperatuur on 21..26, meretuulega rannikul 15°C ümber.