Püsilillepeenras algab ümberistutamise aeg. Mida teha?

Suvel on püsilillepeenras hästi näha need taimed, kellel pole seal ruumi, puhmikud on umbrohtunud või kaotanud õierohkuse. Leidub ka laiutajaid, kes matavad ülejäänud taimed enda alla. See tähendab, et nad vajavad jagamist ja ümberistutamist.