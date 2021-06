Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Juba täna pannakse jalgpalli EM-turniiri pall mängu, aga selle ala reporterina üha kuulsust koguv Aet Süvari ütles mõni päev tagasi, et pole veel jõudnud end sobivasse meeleollu viia. Põhjus lihtne – tööd on olnud kohutavalt palju. Viimased kaks nädalat on ta aina askeldanud, kooskõlastanud, sõlminud, kinnitanud. Kindlasti saaks siia leida veel asjakohaseid tegusõnu, aga lihtsalt öeldes on Aet viimastel nädalatel olnud mitte ainult päevad läbi rakkes.