KUUMALAINE! Neli päeva järjest lubab üle 30kraadist kuumust

Täna laieneb Poola põhjaosas tugevneva kõrgrõhuala kirdeserv üle Eesti. Pilvi on vähe ja ilm sajuta. Läänekaare tuul on nõrk, vaid Soome lahe ääres ulatuvad tuuleiilid veel kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 18..23°C.