60aastane youtuber Tõnu õpetab, kuidas ehitada pappkastist suitsuahju, tõrjuda nälkjaid ja valmistada pitsat

“Tere, lihasõbrad, tuli selline mõte, et teeks täna suitsukana. Mul on siin täitsa tavalised poest ostetud kanad. Täna siis soolaks ära ja homme läheb suitsutamiseks,” alustab Tõnu Peit YouTube’is oma järjekordset videot. Taolisi retsepte ja leiutiste õpetusi on tema kanalil juba üle kolmekümne.

"Minu jaoks oli väga üllatav see, et Venemaal ja Ukrainas on tohutult inimesi, kes taolisi retseptivideoid üles laevad, kuid Eestis on see videokeskkond ainult noorte pärusmaa. Sain aru, et Eestis on see nišš täitmata.”

Kui Peit oli vaid mõned videod oma kanalile üles laadinud, hakkasid inimesed talle juba kirjutama. "Sõbrakutseid hakkas Facebookis järjest tulema. Inimene näiteks saadab mulle pildi ja küsib, kas see suitsukarbonaad näeb õige välja või mis läks selle salaamiga nihu. Mõni on tulnud minu ahjusid isegi koju vaatama."