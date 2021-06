Viskla külaseltsi juhatus sai eelmisel nädalal kenasti udu ajada. Neile endale oli juba võit teada, sest "Terevisiooni" meeskond pidi hakkama külamaja juurest eetrisse minevat saadet ette valmistama. Teistele seda aga öelda ei tohtinud.

Külarahvale anti teada, et kes saavad, need tulgu reede hommikul poole seitsmeks külaplatsile, ETV-l on vaja midagi filmida. Ja inimesed tulidki!

Loe lähemalt, milline on elu Eesti parimates külades!