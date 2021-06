TELESOOVITUSED | Filmid lindudest, aktivistidest ja linnapeast

Dokfilm käost



Pühapäeval, 11. juulil kell 16.05 on ETV2 eetris Saksa dokfilm “Kägu – vaenlane minu pesas”. Pole saladus, et käod on pesaparasiidid, kes munevad oma munad teiste linnuliikide pesadesse, säästes end poegade kasvatamisest. Aga miks lasevad teised linnud sel sündida? Kas nad on liiga rumalad? Liiga saamatud või lihtsalt abitud? Käomunad näevad tihti üsna ehtsad välja, kuid käopoeg on hoopis midagi muud: ta kasvab kiiresti ega sarnane kasuvanemate pere liikmetega. Miks nad siis ei märka pettust?