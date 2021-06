Allan Kaldoja: "Mein Kampfi" lavastuse kohta on küsitud, kas hakkame Narvas propageerima Hitleri ideid

Kaldoja ütles intervjuus Maalehele, et Narvas korraldatava festivali osas on tema käest ka poolakate lavastust “Mein Kampf” silmas pidades küsitud, et Allan, kas te kavatsete hakata Narvas propageerima Hitleri ideid?

"Poola trupi ja lavastaja idee on selles, et analüüsida, mitut sõna või lauset on vaja selleks, et üks normaalne inimene hakkaks tapma teist tavalist inimest enda kõrval. Me ju oleme seda ajaloos korduvalt näinud. Paraku ka tänapäeval," rääkis Kaldoja Vabaduse festivalil toimuvast.

Kaldoja loodab Narva festivali publiku seas näha inimesi, kes armastavad Eesti Vabariiki, sõltumata poliitilisest kuuluvusest, ametikohast ja erialast.

Miks korraldate festivali Nar­vas? Tallinnas oleks ju nii logistiliselt kui publiku mõttes lihtsam.

Narva asub Huntingtoni klassikalises käsitluses tsivilisatsioonide piiril. Kaks kindlust, teine teisel pool Narva jõge, ei ole seal juhuslikult, vaid asja pärast. Aga nende vahel on Sõpruse sild. Narva on energeetiliselt väga tugev ja mitmekihiline paik, ning seda mitte ainult kogu Eesti aastakümnete pikkuse elektriga varustamise aspektist. Narva on värav.