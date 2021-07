Uskumatu lugu emaarmastusest ja sõjast

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Erna on sõjas“ tegevus toimub I maailmasõja ajal Bramsturpis Lõuna-Jüütimaa väikeses külas. Peategelane Erna Jansen (Trine Dyrholm) unistab vorstiäri avamisest ja elab rahulikku elu koos oma poja Kallega, kes on kerge vaimupuudega, aga muidu tavaline poiss. Sõda peatub nende ukse taga, kui kohalik konstaabel Meier (Ulrich Thomsen), kellest on saanud sõjaväelane, tuleb Kallele sõjakutset tooma. Kallel on küll tõend, et ta sõjaväkke ei kõlba, ent uutes oludes see enam ei kehti.

Kalle eest jäägitult hoolitsev ema otsustab pojaga kasarmusse kaasa minna.