NÄDALA PROGNOOS | Lähipäevil on oodata rahet

Venemaa kõrgrõhuala on erakordselt võimas ja visa ning ei lase Atlandi madalrõhkkondi Läänemere idarannikule jahedust ega laialdast vihma tooma. Kahe rõhuala piirimail pumpab lõunavool juurde soojust, mille niiskus annab toidet äikesevihmapilvedele ning kaasa aitab ka meie külje alla nihkuv madalrõhulohk.

Nõnda on nii neljapäeval (8.07.) kui reedel oodata hoovihma ja äikest ühes tugevate tuuleiilidega, võimalik on ka rahe. Sajust puutumata võib jääda Kagu-Eesti ja Peipsi ümbrus, kus kuivatav kuumus muudab metsad järjest tuleohtlikumaks. Õhutemperatuur on öösiti vaid veidi alla 20°, päevane maksimum kerkib 30° lähedale.