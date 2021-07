Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Ervin Õunapuu lavakujundused on oma nappuses tabavalt täpsed. Sageli must-valges koloriidis – ometi (või just seetõttu) nüansipeened ja väljendusrikkad. Kunstnikule on intrigeerivat külgetõmmet lisanud legend Õunapuust kui sarmikalt pahelisest isikust. Sellest tuleb juttu “Teemaõhtu” avasaates “Katedraal iseendas”, mis jõuab eetrisse kell 19.30.