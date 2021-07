Kuidas rajada rannamaastik sisemaale? Nippe klibutaimla tegemiseks

Kiviktaimlad on väga ilusad, kuid paraku üsna töömahukad. Kui ikka võilillejuurikad on end kivipragudesse ajanud ja orashein sisse lipsanud, siis mõtled küll vahel, et lihtsam oleks kogu see kupatus buldooseriga minema lükata.