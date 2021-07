FOTOD | Inimese jaoks ohtlikust karuputkest päästab mürk või labidas

“Ta kasvab suvega tohutult suureks ja siis sai loomadele palju sööta,” rääkis keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk. “Seetõttu on teda endiselt põlluäärtes ja põldudel palju.”

Eike Vunk näitas Maalehele Põhja-Sakala vallas Kolgioja endise lehmalauda juures karuputkekolooniat, mille mullu õitsenud taimedest on järel kuivanud kõrged rootsud, ent mille ümber vohavad uued rohelised putkelehed. Kui jätta need värsked taimed hävitamata, on sealne maapind peatselt täis miljoneid uusi seemneid, millest kasvavad inimest ja meie loodust ohustavad hiiglased.