Kui kiisk on piiksuta, siis piisk on kiiksuta!

HEIKI RAUDLA Viljandist

1886. aastal ilmus Jaapanis Lev Tolstoi romaan “Sõda ja rahu”, aga see ilmus nime all “Nutvad lilled ja kurvastavad pajud – viimane jälg lahingutest Põhja-Euroopas”. Jaapanikeelne raamat oli üsna õhuke. Tõlkija Mori Tai selgitas, et kuna originaalis oli palju üleliigset, võttis ta endale julguse visata see välja ja jätta alles vaid peamine, armastuse liin.