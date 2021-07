Jäätise- ja veetööstused töötavad võimete piiril. Sügavkülm pole üles öelnud, laenatakse riigiametilegi

Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus kinnitas, et tänavune erakordselt kuum suvi on mõjunud nende jäätisemüügile ülimalt positiivselt. Purustatud on nii päeva- kui ka kuumüügi rekordid.

Kuna enim jäätist süüakse Eestis alati suvekuudel, hakkas ettevõte suveks valmistuma juba jaanuaris, kui hakati jäätist ette tootma. “Toodame suvekuudeks sisuliselt sama palju jäätist kui ülejäänud aasta peale kokku,” märkis Aus.

Tänu pikki nädalaid kestnud suvekuumusele ja hüppeliselt kasvanud nõudlusele on mahud aga järsult suurenenud. Siiani on nad suutnud enam-vähem kõik tellimused täita, kuid edaspidi võib tekkida ajutisi tarneauke.

Sama lugu on ka joogitootjatega – tehas töötab kakskümmend neli tundi päevas, seitse päeva nädalas. Sel suvel on kaljamüük kasvanud lausa viis korda.