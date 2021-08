Kristjan Ojang: poleks iial uskunud, et midagi sellist võib Eestis kohata

Oma 20päevase hoogsa automatka tegid Kristjan Ojang ja Robert Rool eelmise aasta juunis-juulis. Selle aja jooksul sõideti läbi kõik 15 Eesti maakonda. Teekonna pikkuseks sai ligikaudu 3500 kilomeetrit – Eesti väiksust arvestades üllatavalt suur number.

***

Kristjan, mida üllatavat selle reisi jooksul kogeda saite?

Näiteks kõige madalam koht, kuhu oma Žigulidega sattusime, oli 15 meetrit allpool merepiiri. Kõige kallim masin, mille juhikohale sain istuda, maksab umbes 50 miljonit eurot. Kõige võimsam auto, mida kohtasime, oli 500hobujõuline Lada, mis kiirendab nullist sajani kolme sekundiga. Kõige sügavam järv, milles ujusime, oli 38 meetrit sügav Rõuge Suurjärv. Kõige suurema plahvatuse, mida nägime, tekitas 7000 tonni lõhkeainet. Kõige haruldasemat autot kohtasime Võrus (oli selline sõiduk, mida on maailmas teadaolevalt säilinud vaid üks) ja igalt poolt Eestist leidsime inimesi, kollektsioone või esemeid, mille kohta poleks eales uskunud, et selliseid Eestis või maailmas laiemalt üldse olemas on.