Avatud talude päeva peetakse juba kümnendat aastat. Tõsi, kolm esimest piirdusid vaid Järvamaaga. Seejärel võttis maaeluministeerium mõttest tuld ja asus ise vankri ette.

Lisaks korraldajatele on muutunud ka osalejad – järjest enam kutsuvad oma tegemisi vaatama need, kelle eesmärk on mitte ainult kodumaist toitu toota, vaid ka näidata, kui mitmekesised tegevused maal võimalikud on. Nii võib uudistada keraamikatootmist, puuskulptuuride valmistamist, kosmeetika tegemist, laastkatuse löömist, jooga- või lõõgastustalu.