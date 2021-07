Juulikuu toob vilja sisse tuulekaera ja põllumeestele trahvi. Enim on seda umbrohtu leitud hernepõldudelt

Kui põld asub vilja transporditeede ääres või on lihtsalt mingil põhjusel hooldamata, hakkab seal laiutama tüütu umbrohi – tuulekaer. Tänavu on seda palju herne­põldudes, mis on mõnevõrra ootamatu.