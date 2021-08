Parem hallid meelekohad kui üldse tühjad kohad!

RAIMO AAS

Praekartul on kaotanud oma mundriau.

Valitsusele teeb ikka muret, kas rahval jätkub vett suus hoidmiseks.

Vaenlastega minnakse luurele, sõpradega vastuluurele.

Paljud nimetaksid asju õigete nimedega, kui saaksid seda teha anonüümselt.

Tsensuur koostab menüü vaimutoidule.

See, kes on alasti, enam käsi taskus ei hoia.

Hädaga on lihtsam suud pidada kui häda.

Leida elus mõte – see on õnn. Leida õnne elus – see on tõesti mõte!

Töö tegi esimese inimese. Ülejäänud inimesed tehti... teadagi, kuidas.

Iga neiu Kits unistab, et tema perekonnanimi oleks Kärner.

See, kellele ei meeldi künda, seab aastaringi atra.

Iga naine tahab koledasti teada, kui ilus ta ikkagi on.

Et kuulajad ei saaks selget pilti sellest, et ajate tühja juttu, ajage udu!

Mõni hobune veab oma peremeest ainult alt.

Kunstväetis on inimese käte ja pea koostöö vili.

Kas elektriangerjat püütakse elektrivõrguga?

Kui teisi rumalaid ei ole, tuleb endal lolli mängida.

Allapoole vööd mõtlemine ei tohiks kasvada üle pea.

Salajoodikud ei ole anonüümsed alkohoolikud.

Kiilaspeale on juuksed juba üle mõistuse.

Ühte kohta juba naljalt purjus peaga ujuma ei lähe.

Kui armuke on paras kapp, siis ta ei mahu ennast kappi ära peitma.