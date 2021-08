Floksid on õites - Nõrga talu kutsub taas floksinäitusele

Sel nädalavahetusel näeb Viljandimaal Nõrga talus imelist flokside õitsemist – toimub juba üheksas floksinäitus. Vaatamata tohutule kuumusele ja põuale on avanud õied sajad floksid – suve tipphetk on kätte jõudnud. Sissepääs aeda on prii.

Toimetas Einar Ellermaa 187