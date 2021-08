Ilmaprognoos: nädalavahetuseks on häid ja halbu uudiseid

Ööl vastu reedet langeb selgineva taeva all õhutemperatuur taas alla 10°. Reede päeval hoiab kõrgrõhuala ilma ikka sajuta ja õhusoe kerkib juba suvisele 23–24° tasemele. Ida- ja kirdetuule tõus aga on märgiks madalrõhkkonna survest, mis lõuna poolt tulekul on. Õhtul üle lõunapiiri libisev pilvemass katab ööl vastu laupäeva taeva ja sadu laieneb hommikuks pea igasse maanurka. Päevaks tuleb madalrõhkkond Liivi lahe äärde ja selle vahetus läheduses on meie ilm sagedaste vihmahoogudega. Tugeva ida- ja kirdetuule puhanguid on kuni 20 m/s, õhtupoole annab tuul järele. Sajupilvede all jääb õhusoe 20°st madalamale, Eesti lõunaservas kerkib õhtupoole paar kraadi kõrgemale.