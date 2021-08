Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Rahvuseeposest “Kalevipoeg” võib leida väga huvitavaid sõnu. Mis tähendus on sõnal “labalaps”?

Setumaal käivad jõulu- ehk talsi­pühade öösel akende taga kristotajad, kes lauldes jõuluimet kuulutavad. Käes on neil hunnar. Mis see on?