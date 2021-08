Mart Normet: mind huvitab naiste “võimukus”, sest usun, et nad suudavad näha suurt pilti paremini kui mehed

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Mart, kas Eesti värvikate, tegusate ja sihikindlate poliitikanaiste seast viit võimsat välja valida oli keerukas?

Absoluutselt! Üldse kui selles valdkonnas keegi välja valida, on see justkui poliitiline seisukohavõtt. Aga õnneks oli meie raam Riigikogu, kus praegu on viis erakonda. Nende liikmete seast me vägevad ja värvikad valisimegi. Aga see ei läinud lihtsalt, igas erakonnas on võimsaid naisi rohkem kui üks.

Mis teeb ühe naise poliitikas võimsaks? On “võimas” suguluses sõnaga “võimukas”?

Omajagu on siin sõnamängu. On ju võim see, mille poole poliitikud pürivad. Võim annab võimalused. Aga “võimas” tähistab kindlasti ka kedagi, kes on isiksus. Seda ka poliitikas, mis on ju endiselt pigem meeste mängumaa. Ja ma teadlikult rõhutan sõna “mängumaa”, sest sageli tundub, et paljud elukutselised poliitikud mängivad mingit mängu.

Mind huvitab naiste “võimukus” seetõttu, et ma usun, et nad suudavad näha suurt pilti paremini kui mehed, on vähem edevad, väikesema egoga ja töötavad kogu ühiskonna hüvanguks paremini kui paljud mehed. Nende jaoks on poliitika tõsine asi, mitte mäng.