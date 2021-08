Olukorrast hooldekodudes - vaktsineeritud eakad põevad koroonat peamiselt kergelt

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Teise nakatumislaine alguses moodustasid hooldekodudest haiglasse viidud eakad kõigist patsientidest ligi 20 protsenti, aga nüüd ühe protsendi. Ligi pooled surnutest, kel tuvastati koroonaviirus, olid siis hooldekodude või sotsiaalkeskuste kliendid, nüüd aga on neid 3–8 protsenti.

Eelmisel nädalal andis terviseamet teada, et Raplamaa ühes hooldekodus on kolle, kus on 15 haigestunut, kolm neist vaktsineerimata ja ülejäänud vaktsineeritud.

Hageri hooldekoduga ligilähedaselt samasugune olukord tabas aprillis samuti Raplamaal asuvat Kehtna hooldekodu. Ka seal tekkis koroonaviiruse kolle, kuigi suurem osa elanikest olid koroonaviiruse kaitsesüsti saanud.