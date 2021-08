Mare Petersoni kiri ämm Almale „Meeste maitse on sul alati hea olnud.“

Rahvas räägib veel niisugust juttu, et kui näitlejanna esinenud kohtumisõhtul oma publikuga, siis olla üks vanaproua püsti karanud ja täiesti endast välja olles teinud Helgi Sallole etteheiteid. Ta nimelt ajas segamini sinu, Alma, ja selle näitlejanna. Arvas, et tegemist on sinuga, aga tegelikult toimus üritus Helgi Salloga. Proua oli näinud lavastust “Viimane sigar” Vana Baskini Teatris ja selles mängis Sallo abielunaist, kes flirdib teise mehega. Seal mängisid veel Tõnu Aav ja Ago-Endrik Kerge, mõlemad on nüüdseks manalamehed, aga see pole pragu oluline. Igatahes vanaproua tegi Sallole etteheiteid, pidades silmas sind. Ta olevat teiste inimeste keelitustest hoolimata süüdistanud Almat, et kuidas on võimalik nii väärikal proual oma meest petta ja teisele mehele külge lüüa. See olevat täiesti lubamatu tegu ühe Morna linna esinduspersooni puhul. Kõrge moraaliga proua ei eristanud sind ja näitlejanna Helgi Sallot, tema kujutluses oli kõik segamini, nii osatäitmine kui ka inimene, kes täidab näitlejana erinevaid rolle. Näed nüüd, kui sarnased te olete!