Tõnu Kaljuste: me vabadus ei saabunud tänu heidutusrelvadele, vaid oma kultuurile

Kas selleks, et olla andekas muusik, helilooja, laulja, peab peale ande olema ka see inimloomuse osa, mis inimesest isiksuse teeb?

Repliigiga “ta on isiksus” võib minu poolt vaadatuna anda hinnangut igale orkestrandile, koorilauljale, heliloojale. Teatav protsent andekusest on aga kindlasti mingil määral seotud isiksuse eripäradega.

Osa hinnangust “andekas inimene” vajab eri muusikute puhul täpsustavaid iseloomustavaid lauseid. See on nagu ütlusega “musikaalne inimene”. Kellele piisab selle väljendi puhul juba viisipidamisest, kellel peab öeldu taga olema pisut rohkemat. Seega: määratlus justkui midagi ütleb, aga palju jätab ka lahtiseks. Jumal on meid loonud ikka selliselt, et ajas ja ruumis ning erinevates kogukondades kujunevad isikud isiksuseks suhtes muu ümbritsevaga.

Kollektiivse kunsti puhul on vägagi soovitatav, et juht näeb kollektiivi rohkem isiksuste kui massina.

Kuidas dirigent iseendaga töötab, et orkestri või koori ette minna? Mis on seejuures tähtis?

Dirigent töötab helilooja partituuriga. Mida rohkem ta seda valdab, seda suurem enesekindlus on orkestri ja koori ette minnes. Tuntud partituuri ja esiettekandele jõudva teose ettevalmistuses on teatavad erinevused, kuid mõlema puhul on tähtis saavutada ettekande tehniline ja sisuline kvaliteet.