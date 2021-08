TELESOOVITUSED | Tundlikke ja humoorikaid filme

Pühapäeval, 29. augustil kell 22.10 on Kanal 2 ekraanil auhinnatud ja humoorikas tõsielust inspireeritud draama “Asepresident”. See on lugu USA ühest kõige vastuolulisemast ja mõjuvõimsamast asepresidendist Dick Cheneyst, kes ei piirdunud tavapärase asepresidendi rolliga, vaid kontrollis valitsuse tegutsemist mitmes valdkonnas ja kelle agressiivne sekkumine välispoliitikasse muutis tervet maailma. Komöödiavõtmes film pakub võimalust näha Cheney eri tahke ja seda, kuidas ta George W. Bushi kõrval maailma juhtis.