Kooliminekuks on viiruse levik kõrgeimal võimalikul tasemel

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule sõnul on praegu kõige raskem töö korraldamine Tartu ülikooli kliinikumis, sest nakatumine ja haiglaravi vajajate hulk on Tartumaal ja selle lähedal asuvates maakondades riigi suurim.

Sule sõnul on Tartu ülikooli kliinikumis koroonahaigete hulga kasvu tõttu parandatud võimekust, kuid osa patsiente on siiski suunatud Ida-Viru keskhaiglasse. Terviseameti pressikonverentsil toodi välja, et koroonaviirusega nakatumine ongi praegu kõige madalamal tasemel Ida-Virumaal.

Sule teatel kohtuvad täna ja homme põhja ja lõuna meditsiinistaabid, et arutada, milline haigla mis tempos hakkab parandama oma võimekust koroonapatsientide vastuvõtmiseks.