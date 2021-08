ILMAPROGNOOS | Taasiseseisvumispäeval sajab veidi vähem kui enne ja pärast seda

Neljapäeval ja reedel jääme piki Põhjalahte aeglaselt põhja suunas liikuva suure ulatusega madalrõhuala lõunaserva. Neljapäeval sajab tihedasti hoovihma, reedel, meie pidupäeval, on sajuhooge hõredamalt, kuid laupäev möödub taas tihedate vihmapilvede all. Põhjuseks on piki Venemaa lääneserva põhja poole liikuv madalrõhkkond, mis ühinedes Põhjalahelt kirdesse liikuva madalrõhualaga moodustab meist idas uue ulatusliku väheaktiivse madalrõhuvööndi. See hoiab kuni uue nädalani oma läänetiiva üle Baltimaade.