„Et kiigun aias ja sirvin Facebooki.” | „Et vöin helistada söbrale ja samal ajal teda näha.”

Tähistame 30 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest. Meie elu on selle ajaga tohutult palju muutunud. Oleme Euroopa Liidus ja NATOs, aga ka kogu meie olme on täielikuilt teistsugune. Küsisime oma lugejate arvamust eelkõige just lihtsate asjade muutumuse kohta. Mõtted olid asjalikud, mõned humoorikad, mõned natuke nukrad. Siin need mõtted on.