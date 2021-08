Soolased hoidised on olnud võidukamad

Üldiselt tuuakse konkursile rohkem moose ja muid magusaid hoidiseid, aga ilmselt just soolaste hoidiste eripärase maitse tõttu on need žürii tähelepanu tõmmanud ja seetõttu ka võitjaiks osutunud.Siiski on soolaste hoidiste seas erandiks eelmisel aastal esikoha saavutanud porgandi-sidrunimoos, kuid sellegi tooraineks on porgand, mida oleme enamasti harjunud soolastes toitudes kasutama.Maalehe hoidistekonkursil on tunnustatud nii marineeritud kurke, kõrvitsat, suvikõrvitsat, punast sibulat kui ka hiirmelonit ehk mehhiko pisikurki.Siin on viimase viie aasta Maalehe hoidistekonkursi võidutööd.