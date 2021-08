Suur osa migreeni provotseerivatest toiduainetest on väga tervislikud ja näivad ohutud

Migreen on väga levinud haigus, mida põeb 16–18% elanikkonnast. Kui enamasti püütakse haigust kontrolli all hoida ravimitega, siis tegelikult tuleks üle vaadata ka patsiendi elustiil. Confido meditsiinikeskuse neuroloog Toomas Toomsoo sõnul võib patsiendi elukvaliteeti oluliselt parandada see, kui ta leiab üles, millised toiduained tema migreenihoogusid vallandavad. Sageli ei oska inimesed luua seoseid migreeni ja söödud toiduainete vahel.Suur osa migreeni provotseerivatest toiduainetest on tegelikult väga tervislikud, nii et inimesed ei oska kahtlustadagi, et need võiks peavalu tekkes rolli mängida.