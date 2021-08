NÄDALA ILMAPROGNOOS | Nädala lõpuks tõuseb õhutemperatuuri kõver taas õigele teele

Neljapäeval jõuab tublisti vihma ja tuult põhjustanud madalrõhuala Läänemere lõunaossa, reedel nõrgenenuna Poola kohale. Sinna jääb madalrõhuala pöörlema, saades aeg-ajalt lõuna poolt energiat juurde. Samal ajal laiutab meist põhja pool kõrgrõhuvöönd, aga meile sel asja pole. Kahe rõhkkonna piiril sajab Eestis iga päev hooti vihma, aga mõni paik jääb ka kuivaks.

Neljapäeval on sajuhooge harvemalt, kuid reedel sajab kõikjal ja sisemaal on sadu kohati tugev. Edaspidi jäävad sajuhood veidi nõrgemaks ja ikka leidub mõni paik, kuhu vihm ühel päeval ei jõua, aga järgmisel on sajupilv kohal. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning on esiti üsna tugev, eriti just põhjarannikul.

ILM AASTA TAGASI 26. augustil 2020 kõikus õhutemperatuur 20,6 (Virtsu) ja 8,8 kraadi (Viljandi) vahel. Tuule kiiruse maksimumiks mõõdeti Vilsandil 12,4 m/s. Vihma sadas Jõgeval 1,3 mm. Päikest paistis Tõraveres 10,9 tundi

Alles pühapäeval ja esmaspäeval tuul veidikeseks rahuneb. Kuigi pilvi on üsna palju ja päikesepaistele eriti võimalusi ei anta, tõusevad päevased temperatuurid tänu sooja õhu juurdevoolule reedel kuni 19, laupäeval kuni 20 kraadini, aga sajupilvede all langeb temperatuur ikka 15–16 kraadi peale. Kõige suvisemaks kujunevad pühapäev ja esmaspäev, kui sajuvõimalus on väike ja sooja on laialdaselt üle 20 kraadi ning vaid tuulepealsel rannikul on veidi jahedam.