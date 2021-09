Ajaloolane ja kriminoloog panid salapiiritusega kaubitsemise põneva loo kaante vahele

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Loomulikult, salapiirituse kokkuost ja vedu alkoholi keeluseadusega riikidesse, kõikvõimalikud põnevad või riskantsed juhtumid, ühe sõna otseses mõttes üleöö rikastumine või teise pikkadeks aastateks kinniminek vangikongi, kas kitsad õiguslikud küsimused või kuulujuttudes üha suuremaks muutuv legend – see kõik pakub lugejatele endiselt huvi. Seda enam, et legendide või rannakalmistutel legendaarsete salapiiritusevedajate suurte hauakivide kõrval ulatub üht-teist veel tänapäevagi. Kes on neid jutte edasi andnud või kellel on neist aegadest midagi säilitatud perekondlikus liinis ja hoitud kodus.