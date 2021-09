Mihkel Nestor: Eesti tormab palgakasvus nii mõnestki Euroopa riigist mööda. Mida selle teadmisega pihta hakata?

Kui suurem sisemajanduse kogutoodang on midagi, mida tavainimesel on raske silmaga mõõta või käega katsuda, siis õnneks on praegusel majanduskasvul ka väga otseseid tulemusi. Nimelt pole mitte kunagi varem teeninud eestlased nii kõrget palka ja mitte kunagi pole meie pangakontodel seisnud nii suured säästud.

Selle aasta teises kvartalis küündis keskmine brutopalk 1538 euroni. Märkimisväärne on ka see, et palgakasv on uuesti kiirenenud tasemeni, kus see oli enne kriisi, ületades 7 protsenti. Palgakasv, mille eestlased saavutavad aastaga, jääb mõnes jõukas Euroopa riigis kättesaamatuks ka viie aasta jooksul.

Eesti kiirem kasv tähendab ka seda, et oleme aina lähemale jõudmas helesinisele unistusele elada sama hästi kui nn vana Euroopa. Kuigi Põhjamaade elustandardile jääme veel tublisti alla, siis vähemalt lõunapoolsele Euroopale oleme majandusarengus jõudsalt järele võtnud.