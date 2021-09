Elu kulgeb teise samba rütmis. Jätkuks ainult head muusikat.

HEIKI RAUDLA huumorikogust

Kui panna klaaspurki sada musta ja sada punast sipelgat, ei juhtu midagi. Kui aga purki tugevasti raputada, hakkavad sipelgad üksteist tapma. Punased loevad musti oma vaenlasteks ja mustad punaseid. Tõeline vaenlane aga on see, kes purki raputas. Nii toimub ka inimühiskonnas. Enne kui inimesed hakkavad üksteist ründama, võiksid nad mõelda, kes purki raputab.

Sajalt inimestelt küsiti: “Mis te teete, kui näete rohelist inimest?”

60% vastas, et jätavad joomise maha, 30% vastas, et hakkavad jooma ja 9% vastas, et lähevad psühhiaatri juurde. Ning ainult üks väike tüdruk vastas, et hakkab üle tee minema.

Üks mees läbis jalgsi 450 km pärast tüli naisega, et ennast maha rahustada.

Viljandimaa on sageli oma ajast ees olnud. Juba aastail 1949–1950 oli Viljandimaal Vikerkaare kolhoos ja 1979. aastal valmis järve ääres restoran Vikerkaar.

Tuhkatriinu lugu tõestab veel kord, et ilusad kingad võivad muuta teie saatust.

Winston Churchilli elu polnud kerge. Ta viibis mõnda aega vangis, jõi iga päev konjakit ja viskit, uinus sigar suus, sõi rasvast Inglise toitu, oli kõvasti ülekaaluline, elas ühe naisega 57 aastat abielus ja suri 91aastasena. Kardioloogid vihkasid teda.