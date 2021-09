Meil on hõbemedal piimanduses, aga miks makstakse piima eest nii kohutavalt vähe?

OÜ Agrone juhatuse liige Margus Muld tõi esile, et Eesti piima keskmine hind on alati olnud madalam Euroopa Liidu keskmisest piimahinnast.“Oleme kogu aeg liikunud Eesti piimakarjakasvataja jaoks vales suunad, oleme kogu aeg piimahinnaga allapoole vajunud. Euroopa Liidu keskmine hind tõuseb, meil aga on piimahind languses ja nii jääme järjest enam muust Euroopast maha,” kritiseeris Margus Muld. Ta tõi esile piimatootja raskused: piimahind on viimase aastaga langenud 6%, samas on palgakasv farmides 33%.