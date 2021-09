Porgand on üks kõige sagedamini kasutatavaid köögivilju. See on ka mõistetav, sest toiteväärtuselt pole talle juurköögiviljade seas vastast. Samuti sisaldab ta mõnusalt palju suhkruid, mistõttu maitseb hästi ka toorelt. Porgandeid võib koduaias koristama ja toiduks tarvitama hakata juba juulikuus. Saaki tuleks koristada järk-järgult, vastavalt suurusele.