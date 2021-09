„Eestlane võib tšiiaseemneid süüa, aga ma arvan, et tema vastuvõtlikkus on palju väiksem kui inkadel, kes on neid sajandeid söönud, mis muidugi ei välista, et mõne sajandi pärast on ka eestlased nendega hästi kohanenud,” tõi Eesti toidu visioonikonverentsil näite ühe „supertoidu” kohta Elsavie tegevjuht Priit Lumi.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) mullusest uuringust selgus, et eestimaalased söövad liiga palju magusat ja liha, liiga vähe kiudainerikkaid toite ning puu- ja köögivilju. Viiendik täiskasvanutest on rasvunud, sellega platseerume Euroopas Läti ja Malta järel kolmandale kohale.

Seedimise ja tervise saab korda ka ilma dieete pidamata. Loe lähemalt, kuidas.